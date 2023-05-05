Мужчину из Ижевска осудили за избиение матери

Мужчину лишили свободы на полгода Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в избиении матери осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2022 года мужчина поссорился с мамой и набросился на нее с кулаками. Обвиняемый бил женщину по голове и другим частям тела. Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия) и приговорил к 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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