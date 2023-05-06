Режим повышенной готовности из-за вируса птичьего гриппа ввели в Глазове

В Глазове обнаружили вирус высокопотагенного птичьего гриппа. Фото: администрация города

В Глазове обнаружили вирус высокопотагенного птичьего гриппа. Как сообщает администрация города, в угрожаемой зоне находятся весь Глазов и населенные пункты в радиусе 5 км – деревни Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Лудошур и Лекшур Глазовского района.

Сейчас на этой территории введен режим повышенной готовности. Нельзя посещать южное озеро и его окрестности: они ограждены сигнальной лентой, здесь дежурит полиция. Скоро здесь появится мобильный карантинный пункт.

Кроме этого запрещено ввозить и вывозить птиц и яйца, заготавливать и вывозить корма для птиц, выгуливать птиц, продавать и вывозить птиц на ярмарки, а также охотиться.

«С утра 6 мая городская комиссия начнет подомовой обход частных домовладений для точного учета всей домашней птицы – в зоне карантина она будет изыматься у владельцев с выплатой компенсации из регионального бюджета», - говорится в сообщении.

Проверки пройдут и на всех предприятиях, работающих с живой птицей.

Карантин по заболеванию снимут через 21 день после проведения всего комплекса мероприятий.

Также специалисты Роспотребнадзора обойдут все квартиры и дома, которые расположены вблизи озера – на ул. Колхозной, 4, 6, 8, 10. Также выборочно протестируют жителей на птичий грипп.

Отметим, птичий грипп у людей – это острая респираторная вирусная инфекция, чей инкубационный период длится от 3 до 14 дней.

Если вы заметили у себя симптомы: температуру до 38-40 градусов, сильный озноб, боль в горле, мышцах, голове, расстройство стула, тошноту, рвоту и кашель, срочно обратитесь к врачам или вызовете скорую помощь. Нужно обязательно сообщить, что вы находились на территории, где были обнаружены инфицированные птицы.

Инфекционное отделение Глазовской межрайонной больницы и поликлиники готовы к оказанию медпомощи.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы нужно сразу же сообщать в городскую диспетчерскую службу по телефону: 5-00-67, либо на горячую линию ГУ ветеринарии Удмуртии: 8-800-222-17-16, в Глазовскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных: 8-912-761-08-26.

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