Гороскоп на день: 7 мая Девам не стоит торопить события, а Близнецам браться за серьезные дела

Гороскоп для ижевчан Фото: Архив КП

Астролог из Ижевска составил прогноз на завтрашний день, 7 мая.

Овен

7 мая Овнам ничто и никто не помешает добиться задуманного. Вы сможете успеть больше, если будете пропускать мимо ушей советы окружающих. И не раскачивайтесь долго – чем раньше начнете, тем больше делаете.

Телец

Не исключено, что вечер 7 мая запомниться вам чем-то интересным. Вас ждет мероприятие, на котором сможете познакомиться с необычными людьми – общение с ними даст вам пищу для размышлений.

Близнецы

Утром не стоит браться за серьезные дела – есть шанс мелких недоразумений и неудачных совпадений. К середине дня все наладится, можно спокойно отправляться на встречи и в поездки.

Рак

Этот день не создан для выяснения отношений. Вторая половинка будет действовать нелогично, поэтому вам будет трудно найти общий язык. Действуйте исключительно в рамках закона.

Лев

Ваше обостренное чувство справедливости не доведет до добра. Лучше не лезть туда, куда вас не просят. Оставьте советы и свое мнения до лучших времен.

Дева

Если вы влюблены, то не стоит торопить события. Возможно, партнер будет несколько скрытен. Это совсем не значит, что чувства не взаимны. Просто нужно держать небольшую дистанцию и давать другому человеку больше свободы.

Весы

Доверяйте своей интуиции, она обычно не подводит. Не упустите момент удачи – вместо рабочих дел выбирайте личные!

Скорпион

Не все то, что запланировано, будет складываться. Но неудачным этот день не будет. Позитивное влияние звезд поможет добиться успеха во многих делах. Не откладывайте решение важной проблемы на потом, лучше все сделать именно в этот день.

Стрелец

Не стоит вмешиваться в выяснения отношений других людей. Все важные вопросы отложите на другой день. Вечер будет благоприятен для общения с противоположным полом. Есть вероятность найти близкого по духу человека.

Козерог

Сосредоточьтесь на семейных делах, уделите внимание ближайшим родственникам. В этот день будут удачны и романтическое свидание, только постарайтесь сделать его запоминающимся.

Водолей

Водолеям стоит проявить инициативу в личных отношениях. Поверьте, перемены к лучшему ближе, чем кажутся. Вечер посвятите обсуждению с близким человеком планов на будущее.

Рыбы

Возьмите свои чувства под контроль и не будьте столь доверчивы. Не стоит выражать свои эмоции открыто: 7 мая не лучший для этого день.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маловато будет: ижевчане поделились мнением об общественных туалетах города

Режим повышенной готовности из-за вируса птичьего гриппа ввели в Глазове

День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города