Маловато будет: ижевчане поделились мнением об общественных туалетах города

Есть ли городские туалеты в Ижевске? Фото: Мария Бакланова

В Ижевске практически лето, горожане все больше времени проводят на улице. И вот гуляешь, гуляешь, и внезапно захотелось в туалет. Знакомо? И все, нужно срочно отправляться на поиски общественного туалета. Хватает ли их горожанам?

Об этом мы поинтересовались у жителей Ижевска, и выяснилось, что проблема-то вполне себе насущная и даже волнует ижевчан. Если поблизости нет ТЦ, куда можно забежать по нужде, то сходить, по большому счету, и некуда.

«Спасают густые кусты или торговые центры», – признается Ольга.

Исключение – Центральная площадь, где такие удобства предусмотрены. Однако некоторые помещения, например, туалет для людей с ограниченными возможностями, для свободного посещения закрыты. Для того, чтобы попасть туда, приходиться звонить и ждать, пока придет сотрудник. Почему так? А чтобы помещения элементарно оставались целыми.

«Там постоянно ломают краны, унитазы, даже потолок. Мы стараемся содержать все в чистоте. И чтобы защитить от вандалов места общественного пользования, где есть специальное вспомогательное оборудование для мам с детьми или инвалидов, приходится закрываться», – рассказал Алексей Вахрушев, представитель организации, занимающейся обслуживанием Центральной площади.

Так просто в этот туалет не попасть Фото: Мария Бакланова

Были, да сплыли

Горожане наверняка помнят, как во время проведения массовых мероприятий устанавливались биотуалеты, попасть в которые было непросто. Сейчас синие кабинки встречаются редко.

«В сквере Драгунова есть синие кабинки, но я держусь от них подальше. Но иногда бывает ощущение, что их убирают, а потом ставят снова. Непонятно, что делать в такой ситуации людям, которым может очень сильно понадобиться», – рассказала нам одна из жительниц Строителя Виктория.

Вместо них в парках оборудуют стационарные клозеты, которые нередко находятся в неприглядном состоянии. И запах там ужасный, и грязно очень.

«В парке Кирова в мужском туалете ни одна дверь не закрывается. Все стены изрисованы, стоит неприятный запах, нет бумаги. Уборку, конечно, делают, но толку, если нужен ремонт», – пожаловался нам ижевчанин Вадим на туалет в районе парка аттракционов.

Безусловно, в том, что туалеты находятся в таком состоянии, виноваты сами же отдыхающие. Если бы все вели себя культурно, таких проблем в общественных туалетах не было бы.

В туалете, который расположен на Центральной площади Ижевска, сломали дозаторы и ручки кранов Фото: Мария Бакланова

Будет ли лучше?

На сегодняшний день бесплатные общественные туалеты есть:

- на Центральной площади со стороны кинотеатра «Россия» (возможно, он платный – прим. ред.), около павильона с перепечами и на эспланаде;

- в сквере Победы;

- в Сети-парке;

- парке Кирова;

- парке Горького;

- сквере Драгунова.

Безусловно, когда идут массовые мероприятия, имеющиеся точки не справляются с наплывом посетителей. Но тут, как говорится, без вариантов. Придется в очереди постоять. Однако ко Дню города на набережной будут установлены шесть дополнительных кабинок, что, конечно, не может не радовать.

Стоит отметить, что при благоустройстве общественных пространств, в частности, в Березовой роще и парке Тишино, установка общественных туалетов предусмотрена. Кроме этого, в настоящее время идет голосование за общественные пространства, которые приведут в порядок в 2024 году. И вот там, если позволят технические условия, конечно, тоже могут появиться туалеты.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим повышенной готовности из-за вируса птичьего гриппа ввели в Глазове

День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города

Слишком большая мера ответственности: Надежда Заварзина ждет вручения высокой государственной награды