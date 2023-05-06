65-летний житель Удмуртии зарезал знакомого и расчленил его

Фото: Маша Бакланова

В Удмуртии осудили 65-летнего жителя Можги. Его признали виновным в совершении преступления по статье «убийство», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Все произошло в начале января 2023 года. Мужчина пригласил к себе домой 39-летнего местного жителя. Естественно, выпили. А потом поссорились: пожилой мужчина несколько раз ударил своего гостя ножом в шею и голову.

Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело. Позже он хотел закопать останки в ближайшем лесу. Но его планам не суждено было сбыться.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, были выполнены медицинская, криминалистическая и другие судебные экспертизы, а также допрошены свидетели.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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