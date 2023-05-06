Тракторист из Удмуртии протаранил горящий сарай, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома

56-летний тракторист-машинист Павел Зворыгин протаранил горящее строение, чтобы спасти от огня жилые дома во время крупного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Масштабный пожар произошел 3 мая в деревне Старая Бисарка Сарапульского района Удмуртии. Огонь уничтожил двухквартирный жилой дом, два дачных, три нежилых дома, 8 надворных построек и три неэксплуатируемых строения на общей площади 1550 кв.м. Еще горела сухая растительность почти на 49 Га.

Пожар в деревне Старая Бисарка Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Прибывшим на место пожарным активно помогали местные жители. Среди них был и Павел. На своем красном тракторе «К-744» он делал минерализованные полосы по кромке пожара и между домами.

В какой-то момент казалось, что с огнем покончено. Но из-за сильного и порывистого ветра загорелась еще одна улица. «Загорелась постройка, а рядом, в 5 метрах жилой дом. Необходимо было незамедлительно перекрыть ход огню, чтобы отстоять его. На нашу удачу рядом уже был Павел Михайлович. Я ему руками показываю, сможет ли он сдвинуть горящее строение. На мое удивление, он ни минуту не мешкая, двинул свою технику прямо в пекло», - рассказывает Андрей Блинов, замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии.

Павел на своем тракторе буквально въехал в огонь, оттаскивая угрожающую постройку.

«Он просто протаранил пылающее строение и, тем самым, смог сделать разрыв, который способствовал прекращению распространения огня», - отметил Блинов.

В итоге общими усилиями сил удалось спасти более 20 строений, а также на нефтедобывающие качалки, которые располагались рядом с поселением.

Пожар в деревне Старая Бисарка Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Павла Зворыгина решено представить к ведомственной награде за смелые, отважные и оперативные действия во время ликвидации пожара.

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