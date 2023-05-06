Ижевчанка Аня Кривенко примет участие на чемпионате мира по адаптивному тхэквондо

Аня Кривенко завоевала сразу три золотые медали на Кубке России по адаптивному тхэквондо. Фото: Евгений Кривенко

12-летняя Аня Кривенко из Ижевска завоевала сразу три золотые медали на Кубке России по адаптивному тхэквондо ГТФ 2023. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал ее папа Евгений Кривенко. Сейчас Аня начала подготовку к чемпионату мира, который пройдет в июле в Бишкеке.

За непростой судьбой этой девочки следила – не побоимся так сказать – вся Удмуртия. Аня большую часть своей жизни боролась с редкой болезнью – фокальной эпилепсией с электрическим статусом сна (ESES).

Вся республика собирала помощь на покупку иностранных лекарств и лечение в немецкой клинике. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и может участвовать в таких престижных соревнованиях.

Аня занимается адаптивным тхэквондо всего лишь год – с 1 августа 2022 года.

«Заняться этим видом спорта ей посоветовал доктор Бланк (врач из Германии, который несколько лет лечил Аню, - прим. Ред.). Чтобы ручки не тряслись и мозг правильно работал. Он был прав: тремор прошел через месяц, а успешность в учебе началась после победы в Сочи, через 2 месяца после начала тренировок», - рассказал папа Анюты.

Аня Кривенко из Ижевске вместе с президентом Федерации тхэквондо ГТФ России Дамиром Халиловым. Фото: Евгений Кривенко

Девочка занимается у тренера Артура Ямаева. Она уже несколько раз становилась обладателем высоких наград на соревнованиях российского уровня.

«Невероятно сложно удерживать результат, каждый раз усложняя тренировки, разучивая новые хьенги, оттачивая новые упражнения, прыжки, удары. Но Аня уверена в том, что делает, она обожает тхэквондо», - уверяет Евгений.

Отметим, на Кубке России по адаптивному тхэквондо, который проходил в Самаре, республику представляли семь спортсменов, воспитанники Артура Ямаева. В итоге наша сборная привезла домой 12 медалей!

Ребята из сборной Удмуртии. Фото: Евгений Кривенко

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