Мобильный пункт для отбора на военную службу развернут 9 мая в Ижевске

Фото: деломужчин.рф

9 мая на Центральной площади Ижевска будет работать мобильный пункт, где можно записаться на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Палатку развернут у театра оперы и балета. Там будут работать сотрудники, которые дадут консультации всем желающим мужчинам от 18 до 60 лет. Они расскажут об условиях службы, о том, как подписать контракт и размерах выплат.

При себе мужчинам необходимо иметь паспорт и военный билет, а также необходимо будет пройти медобследование.

Отметим, контракт заключается в военной части. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам 117 или 122, в военкомате или на сайте деломужчин.рф.

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