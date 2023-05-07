Больницы Удмуртии готовы к приему пациентов с птичьим гриппом

Инфекционная больница работает круглосуточно Фото: Константин ИВШИН

Медучреждения региона готовы оказать помощь жителям в случае заражения птичьим гриппом. Однако пока таких случаев нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Как рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Петренко, в часы работы больниц можно вызвать врача на дом. Если признаки ОРВИ появились вечером или ночью, стоит направиться в инфекционную больницу. При подозрении на птичий грипп пациента госпитализируют в отдельный бокс.

График работы больниц:

7 мая – детские больницы работают в режиме выходного дня. Амбулаторно-поликлиническая служба оказывает неотложную помощь, можно вызвать врача домой.

8 мая – взрослые больницы работают в режиме субботы. Можно вызвать врача на дом, работают пункты вакцинации, консультативные поликлиники, оказывается неотложная помощь в амбулаторно-поликлинических условиях. Детские больницы тоже работают по субботнему режиму: функционирует детская амбулаторно-поликлиническая служба, можно вызвать специалиста домой, оказывают неотложную помощь.

9 мая – во взрослых больницах выходной. В детских оказывают неотложную помощь.

Республиканская клиническая инфекционная больница работает круглосуточно. Адрес – ул. Труда, 17.

Напомним, в Ижевске и Глазове, а также республике Марий Эл и Кировской области нашли очаги птичьего гриппа. Этой болезнью может заразиться человек. Если вы находились на территории, где обнаружили больных птиц, сообщите об этом при обращении в больницу. Симптомы:

– Температура – 38–40 градусов;

– Кашель;

– Озноб, лихорадка;

– Боль в горле, мышцах, голове;

– Диарея, тошнота, рвота.

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