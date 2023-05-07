Центральные дороги перекроют в Ижевске 7 и 8 мая

Движение в центральном квадрате ограничат в Ижевске Фото: Эдуард КАРИПОВ

7 и 8 мая из-за репетиций парада Победы перекроют движение в центральном квадрате. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

7 мая ограничения действуют с 18:30 до 22:00. Перекроют ул. Пушкинскую (от ул. Советской до ул. Кирова), ул. Наговицына, ул. Лихвинцева и ул. Красногеройскую (все три – от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров), Бородина (от ул. Пушкинской до ул. Свободы).

8 мая нельзя проехать по ул. Пушкинской с 20:00 до 22:00 на участке от ул. Красногеройской до пер. Широкого.

Также будет ограничено движение транспорта 9 мая.

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