Птичий грипп обнаружен в Ижевске

Восемь погибших чаек обнаружили в городе Фото: Диля Ахмадишина

Птичий грипп обнаружился и в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Утром 6 мая в районе ул. Пойма, 19г нашли восемь мертвых чаек. Участок продезинфицировали, а патологический материал направили на анализ. В результате обнаружился высокопатогенный грипп птиц. Очагом заболевания является территория в радиусе 5 км от места обнаружения чаек.

Ранее птичий грипп зарегистрировали в Глазове, а также Кировской области и республике Марий Эл.

Специальные группы до 9 мая обойдут частные хозяйства в Ленинском, Первомайском и Индустриальном районах. Они зафиксируют количество домашних птиц.

На рынках и ярмарках рекомендуют не продавать птицу и птицеводческую продукцию, а также корма для них.

О случаях массовой гибели животных просят сообщать по телефону 8 800-222-17-16. Стоит избегать контакта с ними. Владельцев домашней птицы просят ограничить их выгул, а также сообщить о своем хозяйстве по номерам 8-912-766-20-49 или 8-800-222-17-16. На втором номере работает автоответчик, вы можете оставить голосовое сообщение.

Справка

Птичий грипп – вирусная болезнь, которая поражает органы дыхания и пищеварения. Животные погибают быстро. Симптомы: необычное поведение, дискоординация движения, угнетенное состояние и отсутствие реакции на раздражители.

Заразиться может и человек. Это может произойти от контакта с больными птицами или употребления их мяса и яиц без достаточной термообработки. О болезни может говорить повышение температуры до 38–40 градусов, озноб, лихорадка, больное горло, диарея, тошнота, рвота, кашель, боль в мышцах и голове.

В случае обнаружения симптомов стоит вызвать врача домой или обратиться в больницу.

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