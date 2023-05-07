Пожар произошел в селе Удмуртии из-за заточки ножей

В течение дня пожарные 7 раз тушили сухую растительность. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

15 пожаров произошло в Удмуртии за сутки с 6 на 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Самый серьезный случай был в селе Грахово. По предварительным данным, мужчина в предбаннике затачивал ножи с помощью шлифовальной машины.

Тушить пожар помогали добровольцы. Его площадь составила 22,5 кв. м. Сгорели предбанник, кровля бани, пострадал гараж.

МЧС сообщает, что разводить костры сейчас запрещено. Также ведомство напоминает, что окурки нужно тушить, а от детей прятать спички.

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