Владельцам огородов напомнили о запрете на сжигание на даче резины и пластика

Фото: Сергей Грачев
Сжигать деревянные конструкции, покрытые лаком или краской, на территории дач и огородов запрещено. Также отдельно нельзя сжигать на дачных участках резину, пластик. Все это может привести к возникновению пожаров, заметил в беседе RT заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
«Сжигать мусор лучше в металлических бочках на расстоянии не менее 7,5 м от построек», - подчеркнул спасатель.
Если вы хотите разводить костер и сжигать мусор на открытой местности, то соблюдайте расстояние 15 м от построек.
Отметим, в Удмуртии сохраняется высокая пожароопасность лесов.
3 мая в деревне Старая Бисарка Сарапульского района Удмуртии произошел крупный пожар. Только благодаря слаженным действиям пожарных и помощи населения удалось предотвратить переход огня на жилые дома и на нефтедобывающие качалки.
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