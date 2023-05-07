Врач рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака

Некоторые продукты провоцируют рак Фото: Амир Закиров

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», рассказал RT, что провоцирует развитие рака.

Опасны следующие продукты:

– Алкоголь;

– Пища с содержанием трансжиров (полуфабрикаты, фастфуд, кондитерские изделия);

– Овощи, выращенные с помощью азотных удобрений (содержат нитраты).

Однако надо помнить, что опасными эти продукты становятся при чрезмерном употреблении.

«Один съеденный стейк, бокал вина или пачка чипсов не спровоцируют рак, однако если употреблять их ежедневно, то риск развития онкозаболеваний будет реальным», – считает эксперт.

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