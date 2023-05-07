Мемориальный комплекс на Нагорном кладбище отреставрировали в Ижевске

Реставрация памятника началась еще в прошлом году
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске закончилась реставрация мемориального комплекса на Нагорном кладбище. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих соцсетях.
Обновили надгробные плиты
Фото: Мария Бакланова
Помимо реставрации здесь еще и облицевали фасад постамента, обновили надгробия братской могилы, подходы и лестницы. Территорию озеленили, поставили урны и освещение. На дорожках проложили брусчатку, установили надгробные плиты из гранита.
Памятник является объектом культурного наследия. Он давно требовал ремонта, даже житель Санкт-Петербурга сообщал о его плачевном состоянии в прокуратуру. В прошлом году начался ремонт.
Территорию вокруг благоустроили
Фото: Мария Бакланова
На кладбище находятся 500 могил воинов. Комплекс открылся в 1975 году.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города
Первый и уникальный: каким будет Дворец единоборств в столице Удмуртии
Старый, но не забытый: мост на улице Карла Маркса ждет ремонта