Мемориальный комплекс на Нагорном кладбище отреставрировали в Ижевске

Реставрация памятника началась еще в прошлом году Фото: Мария Бакланова

В Ижевске закончилась реставрация мемориального комплекса на Нагорном кладбище. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих соцсетях.

Обновили надгробные плиты Фото: Мария Бакланова

Помимо реставрации здесь еще и облицевали фасад постамента, обновили надгробия братской могилы, подходы и лестницы. Территорию озеленили, поставили урны и освещение. На дорожках проложили брусчатку, установили надгробные плиты из гранита.

Памятник является объектом культурного наследия. Он давно требовал ремонта, даже житель Санкт-Петербурга сообщал о его плачевном состоянии в прокуратуру. В прошлом году начался ремонт.

Территорию вокруг благоустроили Фото: Мария Бакланова

На кладбище находятся 500 могил воинов. Комплекс открылся в 1975 году.

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