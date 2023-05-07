Встреча с Джеки Чаном и покупка большого дома: как живет Брюс Ли из Удмуртии

Иван Иванов восхищается Брюс Ли Фото: Сергей ГРАЧЕВ

У многих жителей Ижевска есть свои кумиры, на которых они равняются. У одних – артисты, у других – актеры кино, а вот для Ивана Иванова фаворитами стали Джеки Чан и Брюс Ли.

Кумир, изменивший жизнь

Их знакомство, пусть и косвенное, началось в Ванины 12 лет, когда мальчик в первый раз посмотрел фильм с участием мастера боевых искусств Джеки Чана в эпических сценах. Восторг от героя Иван пронес через года – копировал стиль одежды, так же стригся и даже стал заниматься боевыми искусствами. Самостоятельно, просто смотря фильмы на видеокассетах.

«Как сейчас помню, в осенние каникулы посмотрел сначала фильм «Мистер крутой» (12+), а потом «Час пик» (12+). Мне стало интересно, что Джеки вытворяет со своим телом. Я решил повторить его трюки. Брал пульт и каждое его движение пересматривал десятки раз, учился по этим фильмам», – рассказывает Иван.

Иван Иванов родился в селе Кекоран Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Многие знакомые из родного села Кекоран Якшур-Бодьинского района Удмуртии не считали увлечение Ивана серьезным, поэтому частенько приглашали его повеселиться, выпить в компании, покурить.

Но такой досуг был ему совсем не интересен. Даже во время прогулок с собакой Иван не упускал возможности повисеть на турнике и улучшить свои навыки. Получалось не всегда. Но труд и упорство всегда оставались для молодого человека на первом месте.

Интерес к таким персонам, как Джеки Чан, рос с каждым годом. Чуть позже Иван открыл для себя Брюса Ли и Жан-Клода ван Дамма. Тогда ему все стало ясно – вот те, на кого ему хочется равняться.

«Я хотел выделяться. Хотел иметь свои интересы. Хотел походить на такого человека, на которого равняются. А Брюс Ли… Его образ жизни. Что он не такой, как другие звезды. Такой простой, парень с улицы. Но в то же время бунтарь! И у меня есть такое. Многие одноклассники просто начали спиваться, а я не хотел себе такой судьбы. Я хотел подняться выше этого всего. Я ни разу в жизни не пробовал ни алкоголь, ни сигареты. Мне это неинтересно», – говорит Иван.

В 15 лет он начал учиться крутить нунчаки. Ваня подолгу смотрел фильмы с боевыми сценами, вставал напротив зеркала и постепенно оттачивал свое мастерство. Но без ошибок, синяков и ссадин не обходилось. Со временем у парня появился авторитет среди соседских подростков.

«У меня уверенность появилась, со мной по-настоящему стали дружить. В общем, скажу так: боевые искусства изменили мою жизнь конкретно!»

Пошел по стопам идолов

Сейчас уже 33-летний Иван спокойно отжимается на одних лишь указательных пальцах.

Режим у удмуртского Брюса Ли строгий: подъем в 5 утра, пробежка, зарядка и только потом завтрак. После – работа в Якшур-Бодье, где он тренирует детей.

Но помимо спортивных достижений, у Вани есть еще цель – стать кумиром для многих. Чтобы его воспитанники смотрели на него так же, как он когда-то на своих идолов. Скорее всего, это и стало мотивацией, которая движет героем для съемок видео тренировок, которые сейчас набирают тысячи просмотров в интернете!

Иван занимается фристайлом нунчаками, исполняет различные трюковые и акробатические элементы, а также занимается паркуром и воркаутом.

«Однажды я увидел видео, которые показались мне странными: ребята ничего существенного не делали, никаких крутых трюков, а лайков было много. И я решил показать себя, скинул видео, как я занимаюсь. Подумал, пусть люди, дети смотрят, как я начинал».

Иван хочет сняться в кино Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Помимо мощных и завораживающих трюков, есть еще одна интересная деталь в видео Ивана – на все видеоролики наложены песни Цоя.

«Цой вдохновляет меня. Его песни – это воспоминания об отце, который умер в мои 17 лет. Когда мы работали вместе с папой, постоянно его слушали. Я помню, как крутил нунчаки под его песни».

Получить популярность и набрать свою аудиторию у Ивана получилось. Только в ТикТоке на его аккаунт подписано 620 тысяч человек! За его контент благодарят родители, чьи дети после просмотра видео начали идти по его стопам.

«Хочу миру показать свое искусство»

В Ижевске Иван нашел для себя потрясающую площадку, где можно продемонстрировать свои навыки боевых искусств, – шоу «Страна героев». Также его умения заметили на телеканале РЕН-ТВ и сняли про него небольшой сюжет. Но помимо этого "удмуртский Брюс Ли" сыграл роль ниндзя для короткометражного фильма, съемки которого проходили в Чебоксарах.

Иван любит рисовать своих кумиров, а также делает эскизы татуировок Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мне понравилось. Я смог показать все, чему сам научился. Хочу сняться в кино, в Москве, в каком-нибудь фильме про себя», – Иван бережет свое тело от татуировок, хотя сам рисует эскизы.

«Я много отдал времени на это и хочу, чтобы мои результаты оценили. Хочу показать миру свое искусство. Хочу, чтобы у мальчишек была мотивация что-то делать, заниматься чем-то подобным. И да, мне нравится, когда меня узнают на улице и просят сфотографироваться», – улыбается Ваня.

Жесткий характер, но мягкое сердце

О своей семье Иван рассказывает с трепетом и огромной любовью. Вот уже 15 лет они с женой Екатериной идут рука об руку и воспитывают троих детей.

Их знакомство было внезапным и необычным – вместе ехали в автобусе.

«У меня с собой были диски с песнями Цоя и фильмами с Брюсом Ли. Она присела рядом, попросила посмотреть и послушать. Я рассказал ей, что это мои кумиры, что я тоже тренируюсь и могу так же, как они. Так и познакомились».

Его доченьке недавно исполнилось 8 месяцев, а старшие сыновья пошли в папу – спорт обожают.

«Самый старший сын – ему 14 лет – занимается воркаутом, бегает, учится делать сальто назад без рук. Увлекается японской культурой, аниме. Средний тоже к спорту тянется. Думаю, и дочь будет увлечена этим».

Чем живет «удмуртский Брюс Ли»

У Вани есть мечта. Он хочет построить большой дом со спортивным залом, чтобы тренироваться там вместе с детьми.

«Еще мне нравится идея с маленьким домиком и банькой в лесу, чтобы туда приезжали друзья. А представьте, если в лесу построить тренажерный зал, как там будет здорово тренироваться?!»

Иван и его любимые нунчаки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Также Иван хочет встретиться со своим первым кумиром детства – Джеки Чаном.

«Я бы поблагодарил его за свое детство. Я даже новому велосипеду не так радовался, как новым фильмам с ним».

Ваня любит пересматривать фильмы с мастером боевых искусств, каждый раз находя в них для себя что-то новое.

«Однажды я окунулся в мир боевых искусств и понял, что именно это самое важное в моей жизни. Это мое хобби. Я постоянно в поиске разных трюков. Мне это нравится, и этим я живу!»

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