Пожарные из Удмуртии отправились в Курганскую область для помощи в тушении природных пожаров

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

50 пожарных-спасателей из Удмуртии и 9 единиц техники было направлено 7 мая на помощь в тушении ландшафтных пожаров в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По сообщению ведомства, вчера около 20:40, аэромобильная группа, состоящая из 50 человек, была направлена на оказание помощи в тушении природных пожаров и защиту населенных пунктов в Курганскую область.

«Я благодарю всех, кто стоит в строю, за готовность для выполнения поставленной боевой задачи. Тех, кто готов выехать для незамедлительного оказания помощи населению, терпящему бедствие в других субъектах. Наша главная цель – бороться с огнем и защищать население от стихии. И мы эту помощь окажем», – сообщил Сергей Пряженцев, начальник Главного управления МЧС по Удмуртии.

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