Балет «Танец Жизни – Симфония Победы» покажут 9 мая на Центральной площади Ижевска

Фото: архив редакции «КП-Ижевск»

Одним из заключительных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, станет премьерный показ балета «Танец Жизни – Симфония Победы». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Представление пройдет прямо на сцене Центральной площади 9 мая в 21:30. Его дополнит песочная анимация и документальная хроника.

«Балетное представление состоит из семи хореографических и пластических композиций, поставленных на музыку Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и других известных композиторов. Сюжет повествует о судьбе молодого человека, ушедшего на фронт, и его матери», – говорится в сообщении.

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