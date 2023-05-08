Птичий грипп не подтвердился у жителей Глазова и Ижевска

Люди с признаками ОРВИ взяты под наблюдение
Фото: Константин ИВШИН
У жителей Удмуртии, оказавшихся в зонах очага распространения птичьего гриппа, заболевание не было подтверждено. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.
«Врачами осмотрено порядка 600 человек, находящихся в зонах очагов птичьего гриппа в Глазове и в Ижевске. Результаты проб на грипп у всех отрицательные. Несколько человек с признаками ОРВИ взяты под динамическое наблюдение», – говорится в сообщении вице-премьера.
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