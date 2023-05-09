Жителей Ижевска предупредили о ночных заморозках с 11 по 13 мая

Ранее с 9 мая в Удмуртии ожидалось стабильное потепление
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
С четверга, 11 мая, по субботу, 13 мая, ожидаются заморозки на почве и в воздухе. Об этом со ссылкой на гидрометцентр Удмуртии сообщила пресс-служба администрации города Ижевска.
По имеющейся информации, в этот период ожидается ночная температура до 0.. -5°С. Напомним, ранее синоптики прогнозировали устойчивое потепление после 9 мая, однако, по всей видимости, расслабляться еще рано.
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