В Параде Победы в столице Удмуртии прошло более 2000 человек

Колонны пройдут до городской администрации
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В 10:00 в столице Удмуртии начался Парад Победы. Более 2 тысяч человек и колонны военной техники отправились от улицы Бородина до городской администрации.
Участники в исторических костюмах
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Колонна кинологов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Подготовка к параду длилась несколько месяцев. В нем принимают участие представители силовых структур, военно-патриотических объединений, а также кадеты.
Также жители и гости столицы Удмуртии смогли увидеть новую военную технику.
Юнги идут колонной
Фото: Мария Бакланова
Торжественный парад 9 мая
Фото: Мария Бакланова
Военная техника на параде
Фото: Мария Бакланова
Мотоциклы на параде
Фото: Мария Бакланова
Военная техника на параде
Фото: Мария Бакланова
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