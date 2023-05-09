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НовостиОбщество9 мая 2023 6:45

В Параде Победы в столице Удмуртии прошло более 2000 человек

В этом году горожане смогли увидеть новую боевую технику
Екатерина АРДАШЕВА
Колонны пройдут до городской администрации

Колонны пройдут до городской администрации

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 10:00 в столице Удмуртии начался Парад Победы. Более 2 тысяч человек и колонны военной техники отправились от улицы Бородина до городской администрации.

Участники в исторических костюмах

Участники в исторических костюмах

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Колонна кинологов

Колонна кинологов

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Подготовка к параду длилась несколько месяцев. В нем принимают участие представители силовых структур, военно-патриотических объединений, а также кадеты.

Также жители и гости столицы Удмуртии смогли увидеть новую военную технику.

Юнги идут колонной

Юнги идут колонной

Фото: Мария Бакланова

Торжественный парад 9 мая

Торжественный парад 9 мая

Фото: Мария Бакланова

Военная техника на параде

Военная техника на параде

Фото: Мария Бакланова

Мотоциклы на параде

Мотоциклы на параде

Фото: Мария Бакланова

Военная техника на параде

Военная техника на параде

Фото: Мария Бакланова

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