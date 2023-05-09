Новый вокзал появится в Кизнерском районе Удмуртии

Старое здание вокзала планируют сделать музеем. Фото: vk.com/a.gorbachevv

В Кизнерском районе Удмуртии планируется построить новое здание вокзала. Об этом на своей официальной странице ВКонтакте сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев.

Недавно он побывал в районе с рабочим визитом и посетил старое здание вокзала, подтвердив, что необходимость с такой стройке действительно есть. Как пояснил Алексей Горбачев, сейчас вокзал слишком маленький, кроме того, строение не отвечает многим современным требованиям.

К разработке проекта нового вокзала уже приступили. Стройка должна начаться в 2024 году. Старое здание сносить не будут – его превратят в музей.

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