В июне 2023 года самым популярным городом для отдыха у россиян с детьми обещает стать Санкт-Петербург

Зарубежные направление менее популярны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские семьи с детьми чаще всего выбирают этим летом для отдыха Санкт Петербург, Адлер и Москву. По крайней мере, именно в этих городах, по данным аналитиков, они бронируют отели на июнь 2023 года. Об этом сообщает RT (18+).

По имеющимся данным, в Санкт-Петербурге отель забронировали 24,2% участвовавших в исследовании россиян, номер в Адлере забронировали 21,3% и 13,2% россиян в июне поедут в столицу.

Кроме того, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, довольно большой популярностью у россиян с детьми пользуются Эсто-Садок, Сочи и Анапа. В начале лета туда планируют поехать 9%, 8,6% и 7,4% соответственно.

Также в десятку востребованных направлений вошли Ростов-на-Дону, Казань, Витязево и Геленджик – в эти города и поселки едет примерно по 4% опрошенных.

Если рассматривать зарубежные направление, то чаще всего в этом году для семейного отдыха выбирают Ереван. 10,3% опрошенных предварительно забронировали отель именно в этом городе. Стамбул немного уступает в популярности доля выбравших этот город семей составила 9,2%. Отправиться на отдых в Анталью собираются 5% семей. Менее 5% набрали Париж, Дубай и Мадрид, а в конце списка оказались Паттайя, Батуми, Барселона и Мармарис.

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