Теплоходы Ижевска вновь начнут курсировать 13 мая

В 2023 году теплоходы начали курсировать раньше, чем в 2022 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

13 мая в Ижевске открывается новый сезон навигации теплоходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маршрут рейсов остался без изменений: пристань, причал Воскресенского, Соловьевские дачи, Воложка и обратно.

Расписание движения теплоходов:

– 9:00 (отправление) – 11:00 (прибытие)

– 12:00 – 14:00

– 15:00 – 17:00

– 18:00 – 20:00.

Проезд пассажиров в возрасте от 14 лет обойдется в 180 рублей, детей от 7 до 13 лет – 90 рублей, а малыши до 6 лет могут прокатиться на теплоходе бесплатно. При этом за дополнительное место для перевоза багажа придется заплатить еще 180 рублей. Отметим, что все цены указаны за проезд в одну сторону. Рейсы выполняются от 10 человек. Ознакомиться с подробным расписание можно по ссылке. Отметим, что в 2022 году открытие сезона прошло только 22 мая.

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