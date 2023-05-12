Более 160 тысяч рублей украл житель Ижевска с карты знакомого

Часть денег мужчина отправил на счет матери в мобильном банке Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в краже осудили 25-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В ноябре 2022 года молодой человек увидел спящего знакомого и решил воспользоваться ситуацией. Он взял в руки телефон товарища, зашел в приложение банка и перевел на счет матери 77,5 тысяч рублей. В этот же вечер ижевчанин сменил пин-код от карты, а затем украл ее. После этого он обналичил в банкомате 85,2 тысячи рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к 1,5 г. лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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