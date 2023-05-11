Обвиняемого в гибели двух детей при пожаре в Удмуртии заключили под стражу

Мужчину обвиняют в убийстве своих детей. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В поселке Игра по обвинению в убийстве двух детей арестовали 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 9 мая 2023 года мужчина выпил и направился к дому бывшей супруги. Обвиняемый увидел, как женщина уходит в магазин, а затем проник в дом и поджег диван. Напомним, в этот момент в доме находились дети мужчины – двухлетняя девочка и четырехлетний сын. К сожалению, оба малыша скончались. Также от огня пострадали 19-летняя девушка и ее двухмесячный сын – они пришли в гости к хозяйке дома. В результате оба получили ожоги различной степени тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей РКБ №1.

Мужчине выдвинули обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство малолетнего). Сейчас он находится в заключении под стражей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Теплоходы Ижевска вновь начнут курсировать 13 мая

На одинокую женщину в Сарапуле напали со спины и ударили по голове

Заразен и опасен: чем грозит птичий грипп