Погода в Ижевске на день: 12 мая ожидается до +20 градусов

Ижевск
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 мая.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +18…+20°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний.
Желаем вам отличного дня!
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