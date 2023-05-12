Погода в Ижевске на день: 12 мая ожидается до +20 градусов

Ижевск Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 мая.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +18…+20°С. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Птичий грипп зарегистрирован еще в одном районе Удмуртии

Обвиняемого в гибели двух детей при пожаре в Удмуртии заключили под стражу

Изъятие домашней птицы в связи с птичьим гриппом: каких хозяйств в Удмуртии это коснется и как фермерам возместить ущерб