Птичий грипп зарегистрирован еще в одном районе Удмуртии

Фото: предоставлено главой Кезкого района

Еще в одном районе Удмуртии выявлен птичий грипп. Очаг высокопатогенного гриппа птиц обнаружен в Кезу. Об этом сообщил глава Кезского района Иван Богданов у себя на странице «ВКонтакте».

«Диагноз подтвердился у чаек, обнаруженных в районе очистных сооружений сточных вод в микрорайоне «Больничный городок», - подчеркнул Иван Богданов.

Сейчас принимаются все необходимые меры безопасности. Специалисты администрация района и ветеринарной службы обойдут частные домовладения, чтобы точно посчитать всю домашнюю птицу.

По всем вопросам жители могут позвонить в ветеринарную лечебницу: 8 (34141) 75-162, 8-951-195-36-06 или на горячую линию 8 800 222 17 16.

Напомним, первый случай птичьего гриппа в Удмуртии был зарегистрирован в Глазове. Позже его подтвердили и в Ижевске.

Теперь в радиусе 5 км вокруг мест, где были найдены погибшие птицы, нужно ликвидировать всю домашнюю птицу.

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