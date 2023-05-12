25-летняя жительница Ижевска подозревается в краже денег у родственницы

Девушка воспользовалась телефоном тети и зашла в мобильное приложение банка Фото: Мария Бакланова

58-летняя женщина из Воткинского района обратилась в полицию и заявила о краже денег с ее банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В декабре 2022 года на потерпевшую оформили кредит, а затем с ее счета украли 67,5 тыс. рублей. Подозреваемой в краже стала 25-летняя ранее судимая племянница женщины. По версии следствия, девушка приехала из Ижевска в гости к тете, взяла в руки ее телефон и в мобильном банке оформила на нее кредит. Украденные деньги она потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Девушке грозит до 6 лет колонии.

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