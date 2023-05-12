Работы по ремонту подземного перехода около УдГУ начались в Ижевске

Переход у УдГУ Фото: Мария Бакланова

В Ижевске стартовали работы по реконструкции подземного перехода около УдГУ. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии. Сейчас подрядчик определяет объем основных работ.

«Подрядчик – казанская компания «Марстрой» – проводит подготовительные работы перед началом ремонта подземного перехода. Уже установлены ограждения, представлен паспорт объекта, подготовлена строительная техника», - рассказал Евгений Бунтов, начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации.

В переходе обустроят лестничные сходы, система электроснабжения, укрепят несущие конструкции в тоннеле. Также появится навес из оргстекла, система водоотведения и видеонаблюдения, элементы доступной среды. Стены подвергнут косметическому ремонту.

Уже после завершения ремонта в переходе – а это не позднее 31 июля 2023 года – студенты оформят стены, сделав его уникальным. Уже готовы эскизы и варианты дизайна для оформления.

Напомним, переход построили в 1978 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали. Капремонт перехода начался в конце июля 2022 года. Его планировали завершить в августе. Но из-за ошибок проектировщиков ремонт перенесли на этот год.

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