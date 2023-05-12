Частное хозяйство многодетной семьи из Камбарки полностью сгорело 11 мая

Никто из семьи не пострадал. Фото: https://t.me/mchsUR

11 мая, в 22:00 в Камбарке произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На улице Максима Горького загорелось частное хозяйство у многодетной семьи. Первым возгорание заметил один из детей семейства и сообщил об этом отцу. Мужчина решил самостоятельно потушить возгорание, чем и потратил драгоценное время – пламя полностью охватило хозяйство.

«Участок в 6 соток, все деревянное, постройки располагались очень близко друг к другу: баня, предбанник, пристрой, сарай, туалет, двор крытый. К приезду пожарных, буквально через 3 минуты после того как их вызвали, пламя уже охватило кровлю дома», – сообщила инспектор государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по региону Татьяна Шутова.

На момент пожара в доме находилось трое детей. Мать семейства быстро схватила деток, а также необходимые вещи и выбежала из дома. Пожарные отметили, что тушить возгорание также помогали соседи погорельцев.

«Никто не стоял в сторонке, не снимал на телефон», – подчеркнули спасатели. К сожалению, дом полностью сгорел. Никто из семьи не пострадал.

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