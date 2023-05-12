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НовостиПроисшествия12 мая 2023 7:41

17 лет проведет в колонии житель Ижевска за действия сексуального характера с несовершеннолетними мальчиками

Ни один из пострадавших о преступлениях мужчины в полицию не сообщал
Софья Кель
Мужчина знакомился с жертвами в ТЦ и игровых клубах

Мужчина знакомился с жертвами в ТЦ и игровых клубах

Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в совершении неоднократных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних осудили 51-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2021 году мужчина приходил в торговые центры и игровые клубы Ижевска, где и знакомился со своими будущими жертвами – мальчиками 11-14 лет. Обвиняемый угощал подростков едой, а также покупал им различные вещи. Ижевчанин вошел в доверие к потерпевшим, а затем совершил в отношении пяти из них преступления сексуального характера. Никто из мальчиков не сообщил в полицию о произошедшем.

В судебном заседании мужчина признал вину лишь частично. Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. В ведомстве также отметили, что ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления.

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