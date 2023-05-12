Водитель автобуса сбил 13-летнего велосипедиста в Воткинске

Велосипедист получил травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
11 мая, в 10:00 на улице 1 Мая в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
32-летний водитель автобуса «ЮТОНГ» сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток переезжал проезжую часть. В результате ДТП велосипедист получил травмы. Специалисты Госавтоинспекции отметили, что велосипедистам младше 14 лет запрещено ездить по проезжей части.
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