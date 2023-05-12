Закрывать детские садики Ижевска на лето начнут с 1 июня

Для перехода в дежурный детсад не требуется оформлять специальные документы Фото: Диля Ахмадишина

С 1 июня в Ижевске традиционно начнут закрываться на лето детские садики. Приказ за подписью замглавы городской администрации Дмитрия Чистякова опубликован на сайте Ижевска.

Это связано с тем, что их посещаемость в летние месяцы ниже – дети отправляются в поездки с родителями или на дачу к бабушке. Кроме того, пока детей нет в здании, можно провести косметический ремонт и подготовить детсад к следующему учебному году.

В Индустриальном районе с 1 по 30 июня 2023 года будут работать 23 дежурных дошкольных учреждения, а с 3 по 31 июля – 22.

В Ленинском районе с 1 по 30 июня работают 17 садиков, с 1 по 31 июля – 18.

В Октябрьском районе с 1 по 30 июня работают 18 детсадов, с 1 по 31 июля – 19.

В Первомайском районе с 1 по 30 июня – 20 садиков, с 1 по 31 июля – 17.

В Устиновском районе с 1 по 30 июня – 22 дестада, с 1 по 31 июля – 21.

Подробный график можно найти по ссылке.

Напомним, для перехода в дежурный детсад не нужно специально оформлять какие-то документы.

Отметим, что недавно в Удмуртии были отменены все ковидные ограничения, поэтому формирование групп и режим прогулок могут немного измениться по сравнению с теми, к которым родители и дети привыкли за последние годы.

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