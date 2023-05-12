В Ижевске задержан серийный вор цифровой техники

Фото: скриншот из видео

По подозрению в краже цифровой техники из магазинов задержан житель Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратился представитель магазина, из которого были украдены товары. Во время ревизии сотрудники заметили пропажу станции голосового управления, нескольких аудиоколонок и жестких дисков. Общий ущерб составил почти 40 тысяч рублей. После просмотра записи с камер видеонаблюдения был найден подозреваемый. Судя по видео, мужчина заходил в магазин, выбирал оборудование, а затем срывал с нее противокражное устройство и прятал в карман или рюкзак. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

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