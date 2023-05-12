Более 600 тысяч рублей украли мошенники у трех пенсионерок из Можги

Возбуждены уголовные дела Фото: Амир Закиров

В Удмуртии задержали двух криминальных курьеров из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

Жертвами подозреваемых стали три пенсионерки. Первыми на крючок злоумышленников попались две пожилые женщины 1932 и 1941 годов рождения из Можги. Одна из них получила звонок от неизвестной, которая представилась знакомой потерпевшей и сообщила о том, что стала виновницей ДТП. Звонившая попросила передать деньги для того, чтобы спасти ее от уголовной ответственности. Суммы, которую запросила мошенница у женщины не было и поэтому она обратилась к соседке и попросила у нее в долг 200 тысяч рублей. Совместно пенсионерки передали злоумышленникам 320 тысяч рублей. Полицейским удалось найти курьера, который забил деньги у пострадавших. Им оказался 29-летний безработный житель Санкт-Петербурга.

На следующий день в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка, которая под аналогичным предлогом отдала мошенникам 300 тысяч рублей. Злоумышленницей оказалась 20-летняя девушка из Питера.

Выяснилось, что задержанные являются сожителями и вместе приехали в Удмуртию для работы криминальными курьерами. Украденные деньги они отправляли кураторам, часть от награбленного оставляя себе в качестве награды. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемые находятся в заключении под стражей. Жителям Северной столицы грозит до 6 лет лишения свободы.

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