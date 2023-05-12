Мост через реку Иж в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии капитально отремонтируют

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Капитальный ремонт деревянного моста через реку Иж в Якшур-Бодьинском районе начнется в июне 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Реконструкция моста пройдет в рамках нацпроекта БКД. Старый мост давно вызывал вопросы у местных жителей – конструкция полностью деревянная, а проезжая часть слишком узкая – на нем не разъехаться и двум машинам.

«С периодичностью в 2-3 месяца доски на проезжей части выходят из строя, их меняют. Соответственно снижена и грузоподъемность. Кроме того, из-за множества опор весной возникают ледовые заторы», – сообщили в министерстве.

Конструкцию нового моста выполнят из металла. Дорожное полотно покроют асфальтобетоном. А грузоподъемность увеличат до 80 тонн.

На время ремонта движение транспорта на объекте перекроют. Для автомобилистов установят временный мост. Завершение работ запланировано на 2024 год.

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