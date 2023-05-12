Грунт под проезжей частью провалился на Автозаводской улице в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске перекрыли движение транспорта на Автозаводской улице в сторону Автозавода. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

При прокладке водопроводных сетей к стройке на улице 10 лет Октября под проезжей частью дороги провалился грунт. Движение транспорта планируют восстановить до 8:00 13 мая. Автомобилистов просят воспользоваться объездными путями.

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