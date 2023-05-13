44-летнего бандита осудили в Ижевске

Ближайшие 7 с половиной лет бандит проведет в колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудили 44-летнего участника преступной банды из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В июне 2020 года мужчина вступил в преступную группировку, которая еще с 2017 года занималась кражами чужого имущества через разбой и угрозы. Одной из жертв осужденного стал 28-летний житель столицы Удмуртии. Злоумышленники угрожали расправой ему и его семье. Чтобы спасти родных потерпевшему пришлось заплатить 7 млн рублей.

В марте 2022 года осужденный с двумя другими участниками группировки под предлогом продажи машин выманил в Ижевск четырех жителей Москвы. В Удмуртии москвичей встретили бандиты, замаскированные под сотрудников подразделений специального назначения. С помощью огнестрельного оружия, электрошокеров и телескопических дубинок мужчины напали на потерпевших и украли 10 млн рублей.

Обвиняемый полностью признал вину еще на этапе предварительного следствия, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве – мужчина помогал в поиске других участников банды. Суд признал обвиняемого виновным по части 3 статьи 163, части 2 статьи 209 и части 4 статьи 162 УК РФ (вымогательство, бандитизм, разбой) и отправил в исправительную колонию строгого режима на 7 с половиной лет.

На данный момент установлены личности 11 человек, которые в разные периоды времени являлись членами группировки. Уголовные дела в отношении четырех из них уже направлены в суд, остальные – находятся в стадии расследования.

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