Косить траву вдоль автомагистралей начали в Ижевске

Косить траву начали в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске подрядчик начал косить траву вдоль автомагистралей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь работы ведут там, где трава выросла до 15 см. Покос уже прошел на ул. 10 лет Октября, ул. Пушкинская, на разделительных газонах по ул. 10 лет Октября, ул. Ленина, ул. Первомайская. Всего подрядчик привел в порядок территорию площадью 116 тыс. кв. м. В планах скосить 2,2 млн. кв. м. газонов.

Мероприятия проводят трижды за сезон: сейчас, в августе и осенью. Это нужно для улучшения видимости на дорогах.

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