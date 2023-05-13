Конечной автобуса №21 в Ижевске станет «Трудовая пчела»

Автобус №21 изменит конечную Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Маршрут автобуса №21 будет курсировать от «Транссельхозтехники» до «Трудовой пчелы». Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Изменения вступают в силу 15 мая.

У СНТ «Ижсталь» при этом автобус останавливаться не будет из-за требований безопасности.

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