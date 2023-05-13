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НовостиОбщество13 мая 2023 6:06

Конечной автобуса №21 в Ижевске станет «Трудовая пчела»

У СНТ «Ижсталь» автобус останавливаться не будет
Анастасия Захарова
Автобус №21 изменит конечную

Автобус №21 изменит конечную

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Маршрут автобуса №21 будет курсировать от «Транссельхозтехники» до «Трудовой пчелы». Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Изменения вступают в силу 15 мая.

У СНТ «Ижсталь» при этом автобус останавливаться не будет из-за требований безопасности.

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