Конечной автобуса №21 в Ижевске станет «Трудовая пчела»

Автобус №21 изменит конечную
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Маршрут автобуса №21 будет курсировать от «Транссельхозтехники» до «Трудовой пчелы». Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
Изменения вступают в силу 15 мая.
У СНТ «Ижсталь» при этом автобус останавливаться не будет из-за требований безопасности.
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