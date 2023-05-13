Дымку заметили жители Ижевска из-за лесных пожаров в других регионах

На фото можно заметить легкую дымку
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Жители Ижевска утром 13 мая обратили внимание, что в городе заметна дымка.
«А еще как будто горелым пахнет», – говорит наша читательница Ирина.
Как рассказал Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры общей экологии УдГУ, это последствия пожаров в Западной Сибири.
«За счет мглы воздух не прогревается и днем было прохладно», – отметил эксперт.
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