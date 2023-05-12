Верховный суд Удмуртии смягчил наказание экс-главе «Единой УК» по делу о присвоении 2 млн рублей

Стороны обвинения и защиты не согласились с приговором Фото: Диля Ахмадишина

Верховный суд Удмуртии изменил приговор бывшему главе «Единой УК» Наилю Кутдузову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, 23 января 2023 года Кутдузова осудили за присвоение более 2 млн рублей, оплаченных ижевчанами за подачу коммунальных ресурсов в МУП «Ижводоканал» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В судебном заседании обвиняемый так и не признал своей вины. Бывшего руководителя приговорили к 6 годам исправительной колонии общего режима, а также оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Сторона защиты не согласилась с приговором, назвав его необоснованным и незаконным. В свою очередь сторона обвинения настояла на отмене приговора из-за его «чрезмерной мягкости».

Суд апелляционной инстанции оценил доводы обеих сторон и отметил, что судья первой инстанции не учел смягчающие вину обстоятельства. Верховный суд региона смягчил наказание на полгода колонии и на 100 тысяч рублей. Ближайшие 5,5 лет осужденный проведет в колонии общего режима, а также заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, «Городская управляющая компания» задолжала ресурсоснабжающим компаниям более 12 млн рублей.

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