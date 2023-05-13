Дом, веранда, баня, предбанник и сарай сгорели недалеко от Ижевска

Дом сгорел в Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
В деревне Сепыч Завьяловского района в 4:52 утра сгорел дом и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Площадь пожара составила 72 кв. м. Помимо жилища пострадали веранда, предбанник и баня, сарай.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
МЧС рекомендует соблюдать правила эксплуатации печей в банях и домиках.
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