Пешеходный переход начали обустраивать на ул. 10 лет Октября в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

На ул. 10 лет Октября около ЖК «Ежевика» начали обустраивать пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На участке появятся разметка и светофор с кнопкой.

Срок окончания работ – конец июня. Стоимость объекта – 2,7 млн рублей.

В будущем на этом участке появятся остановки общественного транспорта.

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