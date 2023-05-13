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НовостиПроисшествия13 мая 2023 13:01

Столб дыма заметили жители Ижевска над Татарбазаром

Пожарные выехали на место происшествия
Анастасия Захарова
Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Фото: очевидцы

Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Фото: очевидцы

В Ижевске что-то горит над Татарбазаром. Столб дыма видно даже из центра города.

«Дым видно издалека, что-то горит на Маяковского или Татарбазаре», – говорит ижевчанка Дарья.

Пока обстоятельства происшествия неизвестны, что именно горит – тоже. В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии «Комсомолке» пояснили, что пожарные уже выехали на место.

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