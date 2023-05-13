Синтетический витамин D в продуктах не очень хорошо усваивается

Продукты с витамином D не всегда могут иметь эффект Фото: Мария Бакланова

Врач Екатерина Кашух рассказала RT, что стоит употреблять, чтобы восполнить недостаток витамина D.

Она обратила внимание, что производители йогуртов, молока, хлопьев могут указывать на упаковке, что продукт обогащен витамином. Однако это синтетический витамин, который хуже усваивается.

Богата витамином жирная рыба.

«Рыба — предпочтительный источник: она содержит больше витамина D, чем другие продукты, и при этом богата белком, железом и омега-3, поэтому благотворно влияет на работу сердца. В то же время рыба может быть сильным аллергеном, поэтому есть ее нужно с осторожностью», – говорит врач.

Стоит употреблять и жирные молочные продукты. Они содержат кальций, а в паре вещества хорошо усваиваются. Однако людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний стоит осторожно употреблять сливки и сливочное масло из-за большого количества холестерина. То же самое можно сказать о яичных желтках.

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