Служебное расследование проведут в ИжГЭТ по факту схода с рельс трамвая в Ижевске

Львенок сошел с рельсов на ул. Ленина. Фото: очевидец

В ИжГЭТ прокомментировали инцидент со сходом с рельс трамвая.

Там сообщили, что в 16:08 13 мая обе тележки «Львенка» ушли вправо. В результате происшествия пострадавших нет. Однако пришлось перенаправить маршруты.

По факту проведут служебное расследование.

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