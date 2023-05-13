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НовостиОбщество13 мая 2023 13:35

Служебное расследование проведут в ИжГЭТ по факту схода с рельс трамвая в Ижевске

Пострадавших в результате происшествия нет
Анастасия Захарова
Львенок сошел с рельсов на ул. Ленина. Фото: очевидец

Львенок сошел с рельсов на ул. Ленина. Фото: очевидец

В ИжГЭТ прокомментировали инцидент со сходом с рельс трамвая.

Там сообщили, что в 16:08 13 мая обе тележки «Львенка» ушли вправо. В результате происшествия пострадавших нет. Однако пришлось перенаправить маршруты.

По факту проведут служебное расследование.

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