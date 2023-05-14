Пьяного 19-летнего жителя Ижевска подозревают в краже маршрутки

Молодой человек угнал маршрутку в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске на территории Ленинского района города задержали 19-летнего молодого человека, который ехал в маршрутке с нарушением ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Транспорт заметили сотрудники ДПС. Они попытались остановить маршрутку, однако водитель попытался скрыться. Пришлось устроить погоню с временным перекрытием движения.

В итоге оказалось, что за рулем находится пьяный 19-летний мужчина. У него не было документов на право управления транспортом.

Позже установили, что машина принадлежит транспортной компании и стояла на парковке в Первомайском районе. Злоумышленник увидел, что дверь открыта, ключи находятся в салоне. Он снял регистрационные номера и уехал.

Маршрутку вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением). Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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