Столб дыма над Татарбазаром в Ижевске стоит из-за сжигания птиц из карантинной зоны

Горение происходит из-за утилизации птиц из карантинной зоны. Фото: очевидцы

В пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии пояснили, из-за чего над Татарбазаром стоит столб дыма, который напугал ижевчан. Оказалось, что на ул. Пойма сжигают птиц, изъятых из карантинной зоны.

Место сжигания специально оборудовано.

«Повода для паники нет», – заключили в ведомстве.

Напомним, в Удмуртии зарегистрированы случаи птичьего гриппа, в том числе в Ижевске. Болезнь может быть опасна и для человека. Из-за инфекции изымают домашнюю птицу.

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